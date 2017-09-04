В Челябинской области от удара током погиб подросток
В поселке станции Гумбейка Агаповского района Челябинской области от смертельного удара током погиб подросток 2003 года рождения.
В поселке станции Гумбейка Агаповского района Челябинской области от смертельного удара током погиб подросток 2003 года рождения.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
По предварительным данным, пострадавший переломил сорванный с крюка опоры алюминиевый провод «0» (нулевой), в результате чего получил электротравму, несовместимую с жизнью.
В энергокомпании отмечают, что специалисты МРСК Урала накануне летних каникул обеспечили районный отдел образования и школу, где учился погибший подросток, всеми необходимыми материалами по профилактике электротравматизма и листовками для детей. В классе Первомайской школы, где обучался мальчик, в мае 2017 года был проведен урок по электробезопасности с подробным инструктажем. Несмотря на проводимую работу, взрослые и дети продолжают пренебрегать ключевыми правилами безопасности.
Специалисты еще раз акцентируют внимание на том, что нарушение правил поведения вблизи энергообъектов, проникновение на энергообъекты влечет за собой серьезную опасность для здоровья и жизни людей, ставит под угрозу энергобезопасность и бесперебойность электроснабжения потребителей. Энергетики просят педагогов, родителей и всех южноуральцев провести дополнительную работу с детьми и подростками в семьях, в школах и детских садах.
Жителей Челябинской области просят быть неравнодушными и в случаях обнаружения проникновения посторонних на энергообъекты или игр детей и подростков рядом с ними, остановить, предостеречь детей от необдуманных поступков и позвонить в «МРСК Урала»: 8−800−2501−220. Энергетики оперативно отреагируют на сообщение.
Все необходимые для этого материалы для беседы с детьми и подростками можно найти на сайте ОАО «МРСК Урала».