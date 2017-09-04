В Челябинской области от удара током погиб подросток

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челябэнерго, ЧЕ произошло в 20 часов 50 минут. Тело подростка без признаков было найдено энергетиками в 21.18 рядом с опорой воздушной линии электропередачи 0,4 кВ. В настоящее время по данному факту работает специальная комиссия, расследованием инцидента также занимаются правоохранительные органы.

По предварительным данным, пострадавший переломил сорванный с крюка опоры алюминиевый провод «0» (нулевой), в результате чего получил электротравму, несовместимую с жизнью.

В энергокомпании отмечают, что специалисты МРСК Урала накануне летних каникул обеспечили районный отдел образования и школу, где учился погибший подросток, всеми необходимыми материалами по профилактике электротравматизма и листовками для детей. В классе Первомайской школы, где обучался мальчик, в мае 2017 года был проведен урок по электробезопасности с подробным инструктажем. Несмотря на проводимую работу, взрослые и дети продолжают пренебрегать ключевыми правилами безопасности.

Специалисты еще раз акцентируют внимание на том, что нарушение правил поведения вблизи энергообъектов, проникновение на энергообъекты влечет за собой серьезную опасность для здоровья и жизни людей, ставит под угрозу энергобезопасность и бесперебойность электроснабжения потребителей. Энергетики просят педагогов, родителей и всех южноуральцев провести дополнительную работу с детьми и подростками в семьях, в школах и детских садах.

Жителей Челябинской области просят быть неравнодушными и в случаях обнаружения проникновения посторонних на энергообъекты или игр детей и подростков рядом с ними, остановить, предостеречь детей от необдуманных поступков и позвонить в «МРСК Урала»: 8−800−2501−220. Энергетики оперативно отреагируют на сообщение.