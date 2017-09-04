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08:23 (мск), источник: РБК

Актер из «Матильды» опубликовал «письмо Серебренникова» на случай ареста

Сыгравший роль Николая II в фильме «Матильда» актер Ларс Айдингер опубликовал письмо, которое ему якобы передал Кирилл Серебренников. В нем режиссер говорит о предложении Петра Порошенко снять пропагандистский фильм.

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В письме Серебренников говорит о том, что если письмо увидело свет, значит все пошло не так, как он думал.

Он просит всех оставаться спокойными и «не поддаваться на провокации политических мошенников, которые попытаются заработать деньги на истории, которая может быть повернута против властей».

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«С самого начала уголовного дела я слышал различные спекуляции в свой адрес. Я даже получил предложение президента Украины Петра Порошенко возглавить один из украинских театров и снять пропагандистский фильм при финансовой поддержке государства. Я благодарен за такое внимание к своей персоне, но хочу заявить, что я не намерен уезжать. Я не политик, а режиссер. И я не хочу, чтобы меня использовали в чьих-то грязных интересах», — говорится в послании.

Серебренников подчеркнул, что живет ради искусства.

«К сожалению, в стране есть мракобесы, которые считают, что мои работа ведут к распутности, а потому они не должны существовать. Эти силы активно поддерживают мой несправедливый арест. Уверен, что я докажу свою невинность, и справедливость восторжествует», — написал режиссер.

Напоследок Серебренников призвал не следовать за радикалами, которые пытаются сделать имя на его деле. Он поблагодарил всех своих сторонников за поддержку.

Я не вор, я художник. Художники не воруют, а, наоборот, отдают.
Кирилл Серебренников
Режиссер

Кирилл Серебренников был задержан 22 августа и помещен решением Басманного суда под домашний арест. Режиссер подозревается в причастности к хищению 200 млн руб., которые были выделены в 2011—2014 годах из бюджета на развитие культурного проекта «Платформа».

Помимо Серебренникова фигурантами уголовного дела по ч.4 ст. 159 УК России являются бывший генеральный продюсер «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, экс-бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, а также бывший генеральный директор студии Юрий Итин.

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24 августа© Ньюстюб
3 комментарияк этой статье
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Комментарии3
Комментарии
3
Владимир Пацак
Когда-же Толика Чубайса приусадят?
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