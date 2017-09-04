Замначальника колонии № 37 осужден на два года лишения свободы за незаконную рубку леса

Как было доказано в суде, офицер, зная то, что отдельная территория Нижне-Усьвинского лесничества ГКУ «Чусовское лесничество» не относится к лесным участкам, находящимся в пользовании колонии, отдал осужденным и сотрудникам колонии распоряжения вырубить лес. При этом он ввел всех участников в заблуждение относительно законности этих действий.



В результате было вырублено более 40 елей и пихт на сумму более 470 тыс руб.



Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил виновного должностного лица к 2 годам лишения свободы со штрафом в размере 300 тыс. руб., с лишением права занимать должности представителя власти либо связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями на государственной службе и в органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений на срок 2 года. Отбывать наказание он будет колонии общего режима. Также удовлетворен гражданский иск ГКУ «Чусовское лесничество» на сумму 472, 5 тыс. руб.