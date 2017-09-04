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09:26 (мск), источник: АиФ Красноярск

За сутки трое человек получили травмы на Столбах

Всем им была оказана медицинская помощь.

За сутки в заповеднике «Столбы» пострадали трое человек, сообщили в КГКУ «Спасатель».

Так, в районе 2-го Столба помощь понадобилась туристу, который повредил руку. Самостоятельно спуститься до поста медицинской службы мужчина не смог, поэтому спасателям пришлось его эвакуировать. Еще один турист при невыясненных обстоятельствах повредил на скалах голеностоп. Ему также была оказана первая помощь. Медицинская помощь понадобилась и еще одному жителю края, у которого во время похода произошел разрыв связок.

Отметим, что всем пострадавшим была оказана своевременная медпомощь. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

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