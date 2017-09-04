За сутки трое человек получили травмы на Столбах

Так, в районе 2-го Столба помощь понадобилась туристу, который повредил руку. Самостоятельно спуститься до поста медицинской службы мужчина не смог, поэтому спасателям пришлось его эвакуировать. Еще один турист при невыясненных обстоятельствах повредил на скалах голеностоп. Ему также была оказана первая помощь. Медицинская помощь понадобилась и еще одному жителю края, у которого во время похода произошел разрыв связок.