В Уфе в Инорсе джип насмерть сбил пешехода
УФА, 4 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе на улице Сельская Богородская в понедельник утром внедорожник сбил пешехода, сообщает паблик «Дорожный патруль».
УФА, 4 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе на улице Сельская Богородская в понедельник утром внедорожник сбил пешехода, сообщает паблик «Дорожный патруль».
ДТП произошло неподалеку от подземного пешеходного перехода. Пешеход не воспользовался им, а попытался перебежать дорогу и угодил под машину. Пострадавший скончался на месте происшествия.