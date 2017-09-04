Свердловская полиция ищет очевидцев пожара в ККТ «Космос»
Свидетелей просят звонить на телефон доверия главка МВД.
Свидетелей просят звонить на телефон доверия главка МВД.
Полицейские Свердловской области ищут очевидцев утреннего ЧП в ККТ «Космос», где выгорела входная группа
По словам официальных представителей ГУ МВД по Свердловской области, сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также идет поиск водителя врезавшегося в «Космос» водителя — с места происшествия он скрылся, не дожидаясь приезда пожарных и автоинспекторов. Очевидцев просят обращаться на телефон доверия полицейского главка 8 (343)358−71−61.
Напомним, машина врезалась во входную группу киноконцертного театра в 5.50 утра. По словам представителей МЧС, с огнем удалось справиться за полчаса. Общая площадь пожара составила около 30 кв.м. Со второго этажа было эвакуировано пять человек. Пострадавших, уточнили в областном ГУ МВД, нет.
Отметим, что в минувшую субботу в «Космосе» прошла торжественная церемония открытия Второго Уральского фестиваля российского кино. Сегодня на этой площадке запланирован показ трех фильмов в рамках фестиваля.