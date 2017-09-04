Свердловская полиция ищет очевидцев пожара в ККТ «Космос»

Полицейские Свердловской области ищут очевидцев утреннего ЧП в ККТ «Космос», где выгорела входная группа из-за врезавшейся в нее УАЗа-«буханки», набитого газовыми баллонами. Как передает 4 сентября корреспондент «АиФ-Урал», сотрудники МВД также разыскивают водителя автомобиля.

Читайте также В Екатеринбурге потушили пожар в кинотеатре, где проходит фестиваль

По словам официальных представителей ГУ МВД по Свердловской области, сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также идет поиск водителя врезавшегося в «Космос» водителя — с места происшествия он скрылся, не дожидаясь приезда пожарных и автоинспекторов. Очевидцев просят обращаться на телефон доверия полицейского главка 8 (343)358−71−61.

Напомним, машина врезалась во входную группу киноконцертного театра в 5.50 утра. По словам представителей МЧС, с огнем удалось справиться за полчаса. Общая площадь пожара составила около 30 кв.м. Со второго этажа было эвакуировано пять человек. Пострадавших, уточнили в областном ГУ МВД, нет.

<div id="vk_post_-34086158_2521"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?146"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-34086158_2521", -34086158, 2521, 'KtUJylHU8fihhlSFPvnQx7ubiYkS')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.