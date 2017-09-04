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08:39 (мск), источник: 36on.ru

В полиции рассказали подробности массового ДТП на трассе М4 Дон

В пресс-службе областного управления МВД рассказали об обстоятельствах аварии, которая произошла днем 3 сентября в Бобровском районе на 631 километре трассы М4 Дон.

Источник: РИА "Новости"

Так, на данный момент известно, что спровоцировал массовое ДТП 35-летний житель Краснодарского края, который управлял грузовым автомобилем «Фредлайнер». Мужчина не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилями, которые ехали в попутном направлении.

Согласно данным, которыми располагают на данный момент правоохранители, механические повреждения получили 30 автомобилей, ранее сообщалось о 20. Судя по видео, которое было размещено в социальных сетях, как минимум, несколько автомобилей восстановлению не подлежат.

В больнице в результате аварии оказались четыре человека, среди них пятилетняя девочка.

— В настоящее время со­трудниками полиции принимаются меры по регулированию дорожного движения, эвакуации поврежденных автомобилей, а также по доставлению и размещению нуждающи­хся водителей и пасс­ажиров к месту ночного отдых­а. Движение на данном участке трассы стабилизируется, — сообщалось около 20.00 на сайте ГУ МВД по Воронежской области.

В причинах и обстоятельствах аварии продолжают разбираться правоохранители.

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