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08:48 (мск), источник: Volga News

Троих болельщиков «Крыльев Советов» подозревают в нападении на сотрудников полиции в Оренбурге

Трое самарских футбольных болельщиков попали под уголовное преследование в Оренбурге за нападение на сотрудников Росгвардии, сообщает региональное СК СК РФ.

«По данным следствия, вечером 2 сентября на стадионе “Газовик” в пос. Ростоши города Оренбурга проводился футбольный матч между ФК “Оренбург” и ФК “Крылья Советов”. По окончании матча болельщики футбольного клуба “Крылья Советов”, из-за поражения в игре своей команды, стали нарушать общественный порядок, в связи с чем, сотрудники регионального УМВД и Управления Росгвардии пытались пресечь противоправные действия жителей Самарской области. Однако, трое болельщиков не желая подчиниться законным требованиям стражей порядка, нанесли им множественные удары, причинив последним телесные повреждения», — говорится в релизе.

Известно, что нападавшим от 20 до 25 лет. Двое из них задержаны, им предъявлено обвинение. Местонахождение третьего нарушителя порядка устанавливается.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения обвиняемым. Расследование уголовного дела продолжается.

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