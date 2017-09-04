Троих болельщиков «Крыльев Советов» подозревают в нападении на сотрудников полиции в Оренбурге

«По данным следствия, вечером 2 сентября на стадионе “Газовик” в пос. Ростоши города Оренбурга проводился футбольный матч между ФК “Оренбург” и ФК “Крылья Советов”. По окончании матча болельщики футбольного клуба “Крылья Советов”, из-за поражения в игре своей команды, стали нарушать общественный порядок, в связи с чем, сотрудники регионального УМВД и Управления Росгвардии пытались пресечь противоправные действия жителей Самарской области. Однако, трое болельщиков не желая подчиниться законным требованиям стражей порядка, нанесли им множественные удары, причинив последним телесные повреждения», — говорится в релизе.