На минувших выходных омские полицейские спасли 17-летнюю девушку

Старший сержант Александр Карюгин и сержант Сергея Соколовского патрулировали улицу 75-ой Гвардейской бригады и у одного из домов заметили скопление людей. Стражи порядка увидели висящую на руках девушку, которая ухватилась за балконное ограждение на пятом этаже.

Полицейские приняли решение пробраться к ней через соседнюю квартиру. Пока один патрульный беседовал с подростком и пытался отговорить её не прыгать, другой тем временем перелез по смежному балкону, схватил девушку за руки и затянул её на площадку. Стражи порядка успокоили юную омичку и побеседовали с ней. Выяснилось, что несовершеннолетняя поссорилась со своими родителями, и после этого решила совершить суицид.