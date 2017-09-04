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09:05 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии опрокинулась «Лада Приора», пострадала вся семья

УФА, 4 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В поселке Нугуш ночью в аварию попала семья с маленьким ребенком.

37-летний водитель «Лады Приоры» допустил опрокидывание в кювет. В результате аварии все получили травмы, 27-летняя супруга водителя и их двухлетняя дочь — тяжелые.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщили в республиканской автоинспекции.

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