В Башкирии опрокинулась «Лада Приора», пострадала вся семья
УФА, 4 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В поселке Нугуш ночью в аварию попала семья с маленьким ребенком.
УФА, 4 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В поселке Нугуш ночью в аварию попала семья с маленьким ребенком.
37-летний водитель «Лады Приоры» допустил опрокидывание в кювет. В результате аварии все получили травмы, 27-летняя супруга водителя и их двухлетняя дочь — тяжелые.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщили в республиканской автоинспекции.