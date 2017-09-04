Полиция задержала подозреваемого виновника ДТП у «Космоса»

«УралПоит.Ru» сообщал, что что утром в здание кинотеатра врезался автомобиль УАЗ, который впоследствии загорелся. Никто не пострадал.

«Сотрудники свердловской полиции… задержали гражданина, предположительно, причастного к утреннему инциденту в центре Екатеринбурга. Это оказался мужчина 1978 года рождения, который обратился за медицинской помощью после того, как скрылся с места аварии», — сообщает ГУ МВД РФ по региону.