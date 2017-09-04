Полиция задержала подозреваемого виновника ДТП у «Космоса»
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сентября, ИА УралПолит.Ru. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в причастности к ДТП у «Космоса» в центре Екатеринбурга.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сентября, ИА УралПолит.Ru. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в причастности к ДТП у «Космоса» в центре Екатеринбурга.
«УралПоит.Ru» сообщал, что что утром в здание кинотеатра врезался автомобиль УАЗ, который впоследствии загорелся. Никто не пострадал.
Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев взял ход расследование ДТП под личный контроль.
«Сотрудники свердловской полиции… задержали гражданина, предположительно, причастного к утреннему инциденту в центре Екатеринбурга. Это оказался мужчина 1978 года рождения, который обратился за медицинской помощью после того, как скрылся с места аварии», — сообщает ГУ МВД РФ по региону.
В настоящее время продолжаются следственные и оперативные действия, направленные на установление всех обстоятельств данного ДТП.