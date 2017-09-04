В Волгограде нашли подростков, сбежавших из реабилитационного центра

Двух школьников 12 и 14 лет, сбежавших из реабилитационного центра в Красноармейском районе, нашли в торговом центре в Советском районе Волгограда.

Как рассказала корреспонденту «АиФ-Волгоград» руководитель волонтерского отряда «Искрята» Дарья, мальчиков нашли вечером 3 сентября в магазине «Ашан», расположенном в ТРЦ «Акварель». Их ровесник, видевший ориентировки с информацией о пропаже детей, позвонил в ВРОО «ВолгоСпас-Поиск пропавших детей» и сообщил взрослым, что видел школьников в магазине. Мальчиков тут же нашли и вернули в реабилитационный центр.