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09:18 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде нашли подростков, сбежавших из реабилитационного центра

Дети скрывались от волонтеров и полиции в течение пяти дней.

Двух школьников 12 и 14 лет, сбежавших из реабилитационного центра в Красноармейском районе, нашли в торговом центре в Советском районе Волгограда.

Как рассказала корреспонденту «АиФ-Волгоград» руководитель волонтерского отряда «Искрята» Дарья, мальчиков нашли вечером 3 сентября в магазине «Ашан», расположенном в ТРЦ «Акварель». Их ровесник, видевший ориентировки с информацией о пропаже детей, позвонил в ВРОО «ВолгоСпас-Поиск пропавших детей» и сообщил взрослым, что видел школьников в магазине. Мальчиков тут же нашли и вернули в реабилитационный центр.

Напомним, что 12-летний Александр Илюхин и 14-летний Никита Павловский пропали вечером 30 августа. Во время прогулки один из мальчиков перепрыгнул через забор и убежал. Вслед за ним через некоторое время отправился и второй школьник.

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