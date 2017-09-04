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10:15 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Алексеевском районе от удара молнии загорелся жилой дом

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). В Алексеевском районе от грозового разряда вспыхнул дом, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Накануне вечером поступило сообщение о том, что в поселке Алексеевское загорелся бревенчатый жилой дом № 50 по Комсомольской улице.

Прибывшие на место пожарные ПСЧ № 104 обнаружили, что горят стены внутри пристройки дома, угрозы распространения огня не было. Дом оказался заперт снаружи. Встретившие огнеборцев соседи сообщили, что хозяйка дома на работе.

Пожарным удалось справиться с горением через 20 минут. В результате пожара были повреждены стены пристройки и обрешетка крыши на общей площади в 20 квадратных метров.

Предварительная причина пожара — грозовой разряд.

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