В Алексеевском районе от удара молнии загорелся жилой дом
(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). В Алексеевском районе от грозового разряда вспыхнул дом, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). В Алексеевском районе от грозового разряда вспыхнул дом, сообщили ИА «Татар-информ» в
Накануне вечером поступило сообщение о том, что в поселке Алексеевское загорелся бревенчатый жилой дом № 50 по Комсомольской улице.
Прибывшие на место пожарные ПСЧ № 104 обнаружили, что горят стены внутри пристройки дома, угрозы распространения огня не было. Дом оказался заперт снаружи. Встретившие огнеборцев соседи сообщили, что хозяйка дома на работе.
Пожарным удалось справиться с горением через 20 минут. В результате пожара были повреждены стены пристройки и обрешетка крыши на общей площади в 20 квадратных метров.
Предварительная причина пожара — грозовой разряд.