В Крыму наркоконтрабандиста осудили на 8 лет строгого режима

Армянский суд вынес приговор 42-летнему мужчине за контрабанду наркотиков.

Россиянина с крупной партией наркотиков задержали в декабре 2016 года в пункте пропуска Армянска. При нем нашли емкость объемом 25 мл, где содержался экстракт маковой соломы. Мужчина намеревался как продать наркотик, так и употреблять сам.

— По итогам проведенной экспертизы удалось установить, что представленный на исследование образец общей массой 10,628 грамм (в пересчете на сухое вещество) включен в «Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», и отнесен к наркотическим средствам, оборот которых в нашей стране запрещен, — рассказали в пресс-службе Погрануправления ФСБ РФ по Республике Крым.