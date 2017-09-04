В центре Москвы в ДТП с автобусом погиб человек
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. ДТП в центре Москвы спровоцировало осложнение движения транспорта на Тверской улице, сообщает информационный центр транспортного комплекса города в понедельник.
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. ДТП в центре Москвы спровоцировало осложнение движения транспорта на Тверской улице, сообщает информационный центр транспортного комплекса города в понедельник.
Как рассказали в
«Движение на Тверской улице затруднено по направлению в область
Объехать данный участок можно по улицам Петровка, Каретный ряд, Малая Дмитровка и улице Новослободская.