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09:36 (мск), источник: РИА Новости

В центре Москвы в ДТП с автобусом погиб человек

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. ДТП в центре Москвы спровоцировало осложнение движения транспорта на Тверской улице, сообщает информационный центр транспортного комплекса города в понедельник.

Источник: РИА Новости

Как рассказали в пресс-службе «Мосгортранса» в 7.30 утра в районе дома № 18 1-й Тверской-Ямской улице, по предварительным данным, легковой автомобиль при выезде с улицы Чаянова столкнулся с автобусом, в результате чего погиб пассажир машины и два человека из автобуса получили ушибы.

«Движение на Тверской улице затруднено по направлению в область из-за ДТП… В связи с притоком личного транспорта в утренний час пик просим водителей выбирать пути объезда», — говорится в сообщении информационного центра.

Объехать данный участок можно по улицам Петровка, Каретный ряд, Малая Дмитровка и улице Новослободская.

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