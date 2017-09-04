В центре Москвы в ДТП с автобусом погиб человек

Как рассказали в пресс-службе «Мосгортранса» в 7.30 утра в районе дома № 18 1-й Тверской-Ямской улице, по предварительным данным, легковой автомобиль при выезде с улицы Чаянова столкнулся с автобусом, в результате чего погиб пассажир машины и два человека из автобуса получили ушибы.