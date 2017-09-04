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12:06 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Пьяный водитель без прав сбил мужчину на «зебре» в Иркутской области и скрылся с места ДТП

Пострадавшего доставили в больницу.

28-летний водитель «Лада Калина», будучи пьяным и не имея водительских прав, сбил мужчину на пешеходном переходе и скрылся с места аварии в Тайшете Иркутской области. 29-летнего пострадавшего госпитализировали. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

В результате комплекса проведенных мероприятий был установлен предполагаемый виновник ДТП, им оказался 28-летний водитель автомобиля «Лада Калина», который не имел водительских прав, а также находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

С начала года сотрудники полиции задержали более 150-ти водителей, которые в нарушение законодательства оставили место ДТП. В отношении нарушителей составлены административные протоколы.

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