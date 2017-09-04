Пьяный водитель без прав сбил мужчину на «зебре» в Иркутской области и скрылся с места ДТП
Пострадавшего доставили в больницу.
Пострадавшего доставили в больницу.
28-летний водитель «Лада Калина», будучи пьяным и не имея водительских прав, сбил мужчину на пешеходном переходе и скрылся с места аварии в Тайшете Иркутской области. 29-летнего пострадавшего госпитализировали. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
В результате комплекса проведенных мероприятий был установлен предполагаемый виновник ДТП, им оказался 28-летний водитель автомобиля «Лада Калина», который не имел водительских прав, а также находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
С начала года сотрудники полиции задержали более 150-ти водителей, которые в нарушение законодательства оставили место ДТП. В отношении нарушителей составлены административные протоколы.