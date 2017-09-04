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09:43 (мск), источник: Интерфакс

Екатеринбургский ККТ «Космос» из-за пожара отменил показы фильмов в рамках фестиваля российского кино

Екатеринбург. 4 сентября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Киноконцертный театр «Космос» (ККТ «Космос») в Екатеринбурге из-за утреннего пожара до пятницы отменил показы фильмов, которые должны были состояться в рамках второго Уральского открытого фестиваля российского кино, сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в администрации ККТ.

«Показы отменены до пятницы. Но с этими билетами зрители смогут посмотреть данные фильмы в любых других кинозалах», — отметил собеседник агентства.

При этом некоторые другие запланированные мероприятия состоятся. Так, вечер с вдовой Владимира Высоцкого актрисой Мариной Влади отменен не будет, он пройдет, как и планировалось, во вторник.

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Второй Уральский открытый фестиваль российского кино проходит с 2 по 8 сентября на 20 площадках Екатеринбурга и городов Свердловской области. На сайте ККТ говорится, что «Космос» является одной из основных площадок фестиваля.

Как сообщалось, в понедельник около шести часов утра автомобиль протаранил входную группу «Космоса» и загорелся. Жертв нет.

Площадь пожара составила 30 кв.м. Возгорание ликвидировано.

В качестве подозреваемого задержан 39-летний житель города Ирбита. По предварительным сведениям, мужчина состоит на учете у психиатра. Водитель получил обширные ожоги и доставлен в одну из городских больниц.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества, совершённое путем поджога).

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