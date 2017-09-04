Байкеры из Молдовы обвинили водителя грузовика в смерти своего друга
Один из приятелей байкера из Молдовы, который стал очевидцем смертельного ДТП, поделился подробностями инцидента.
Один из приятелей байкера из Молдовы, который стал очевидцем смертельного ДТП, поделился подробностями инцидента.
По словам мужчины, виновник аварии — ехавший перед погибшим грузовик. Фатальное происшествие случилось, когда мужчина направлялся на встречу байкеров в Украине, пишет
Двигаясь по узкой дороге, мужчина решил обогнать машину, врезавшись в автобус. В результате 38-летний байкер скончался на месте. По словам приятелей погибшего виновник аварии — водитель грузовика.
«Мы ехали на мотослет в сторону Одессы на Рыбаковку. В последний момент перед ним вышел автомобиль и сбил ему скорость. Ему не хватило времени и скорости завершить обгон. Там был слепой поворот, а автобус шел по встречке. Машина успела зайти на свою полосу, а он — нет», — рассказал журналистам друг погибшего и очевидец ДТП.