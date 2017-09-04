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10:39 (мск), источник: Actualitati.md

Байкеры из Молдовы обвинили водителя грузовика в смерти своего друга

Один из приятелей байкера из Молдовы, который стал очевидцем смертельного ДТП, поделился подробностями инцидента.

Источник: Actualitati.md

По словам мужчины, виновник аварии — ехавший перед погибшим грузовик. Фатальное происшествие случилось, когда мужчина направлялся на встречу байкеров в Украине, пишет bloknot-moldova.md.

Двигаясь по узкой дороге, мужчина решил обогнать машину, врезавшись в автобус. В результате 38-летний байкер скончался на месте. По словам приятелей погибшего виновник аварии — водитель грузовика.

«Мы ехали на мотослет в сторону Одессы на Рыбаковку. В последний момент перед ним вышел автомобиль и сбил ему скорость. Ему не хватило времени и скорости завершить обгон. Там был слепой поворот, а автобус шел по встречке. Машина успела зайти на свою полосу, а он — нет», — рассказал журналистам друг погибшего и очевидец ДТП.

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