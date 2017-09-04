Байкеры из Молдовы обвинили водителя грузовика в смерти своего друга

«Мы ехали на мотослет в сторону Одессы на Рыбаковку. В последний момент перед ним вышел автомобиль и сбил ему скорость. Ему не хватило времени и скорости завершить обгон. Там был слепой поворот, а автобус шел по встречке. Машина успела зайти на свою полосу, а он — нет», — рассказал журналистам друг погибшего и очевидец ДТП.