В Екатеринбурге автомобиль врезался в здание кинотеатра

Водитель пытался протаранить вход в театр, после чего вышел из машины и бросил в здание бутылку в зажигательной смесью. В результате начался пожар. Инцидент произошел около 6:00. Жертв и пострадавших нет. Екатеринбургское издание «Е1. РУ» опубликовало видео происшествия.

Водитель автомобиля задержан, передает «Интерфакс». Им оказался 39-летний житель города Ирбита. По предварительной информации, мужчина состоит на учете у психиатра. Он получил ожоги и сейчас доставлен в больницу.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога). Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев взял под личный контроль работы по ликвидации последствий, а также ход расследования происшествия.