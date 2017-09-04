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10:08 (мск), источник: VN.ru

Сотрудники спецподразделения «Гром» крышевали преступников

Четверо молодых людей объединились в группу, которая вымогала деньги у преступников. Половина членов этой группы служила в подразделении специального назначения «Гром» УФСКН РФ по Новосибирской области.

По версии следствия, 23-летний и 25-летний мужчины (наводчики) узнали о том, что двое новосибирцев занимаются приносящей высокий доход нелегальной деятельностью по оформлению медицинских книжек. Для шантажа «предпринимателей» они обратились за помощью к своим приятелям — 28-летнему и 29-летнему сотрудникам наркоконтроля из подразделения специального назначения «Гром».

15 апреля 2016 года члены «Грома», предварительно договорившись о встрече под видом покупателей медицинских книжек, прибыли к дому одного из потерпевших в Дзержинском районе. Мужчины представились сотрудниками уголовного розыска и припугнули «бизнесменов» грядущим обыском. Для убедительности на одного из потерпевших были надеты наручники.

За прекращение якобы проводящихся следственных мероприятий подельники потребовали от потерпевших 400 тысяч рублей, а за дальнейшее покровительство и непривлечение к уголовной ответственности — передавать им еженедельно по 25 тысяч рублей через наводчиков. Таким образом за три месяца обвиняемые присвоили 700 тысяч рублей.

В августе 2016 года один из потерпевших перестал платить и стал уклонятся от встреч. Тогда вымогатели хитростью выманили мужчину и незаконно удерживали его в автомобиле, угрожали и наносили побои. Опасаясь за свою жизнь, тот отдал подельникам 9300 рублей и ключи от своего автомобиля стоимостью 470 тысяч рублей.

4 сентября 2017 года зампрокурора Новосибирской области Андрей Турбин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых новосибирцев. Их обвиняют в мошенничестве, незаконном лишении свободы и вымогательстве с применением насилия (ч.3 ст. 159, п. «а» ч.2 ст. 127, п.п. «а, в, г» ч.2 ст. 163 УК РФ). За наиболее тяжкое из совершенных преступлений закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Порой стражи порядка с целью наживы сами переступают через закон. В июле 2016 года 37-летний экс-сотрудник ДПС Вадим Зиминов остановил в Новосибирске автомобиль, в котором находились молодые парень и девушка. Он начал вымогать крупную сумму денег и дал своим коллегам указание надеть на водителя и пассажира наручники. В результате Зимин добился своего: водитель передал ему взятку в размере 190 тысяч рублей.

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