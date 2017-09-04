Из Челябинска экстрадируют гражданина Таджикистина, похитившего на родине 1,5 млн

Гражданин Таджикистана, задержанный в Челябинской области, будет передан правоохранительным органам родного государства — мужчина похитил свыше 1,5 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-центра региональной прокуратуры, 27-летний иностранец в сентябре 2016 года в городе Курган-Тюбе проник в жилое помещение, откуда похитил деньги в особо крупном размере. На родине ему грозит до восьми лет лишения свободы. Мужчина был задержан в Челябинской области в апреле 2017 года.

«Он был помещен под стражу, прокуратурой проведена экстрадиционная проверка, по результатам которой заместителем Генерального прокурора РФ принято решение о выдаче мужчины правоохранительным органам Республики Таджикистан для привлечения к уголовной ответственности», — говорится в сообщении.