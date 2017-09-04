Из Челябинска экстрадируют гражданина Таджикистина, похитившего на родине 1,5 млн
Мужчина был задержан на Южном Урале в апреле 2017 года.
Мужчина был задержан на Южном Урале в апреле 2017 года.
Гражданин Таджикистана, задержанный в Челябинской области, будет передан правоохранительным органам родного государства — мужчина похитил свыше 1,5 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации
«Он был помещен под стражу, прокуратурой проведена экстрадиционная проверка, по результатам которой заместителем Генерального прокурора РФ принято решение о выдаче мужчины правоохранительным органам Республики Таджикистан для привлечения к уголовной ответственности», — говорится в сообщении.
Это решение вступило в законную силу, в связи с чем в ближайшее время гражданин будет передан властям Таджикистана.