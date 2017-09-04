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10:21 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске на ходу горел автобус, переполненный пассажирами

В Челябинске загорелся автобус, переполненный пассажирами. Благодаря водителю, жертв удалось избежать.

ЧП произошло, 2 сентября в районе пересечения улиц 40-летия Победы и 250-летия Челябинску. Пассажирский автобус, осуществляющий движение по маршруту № 64, воспламенился прямо на ходу. В салоне находило 22 пассажира.

К счастью, никто из участников чрезвычайного происшествия не пострадал. К тушению пожара своевременно приступил водитель. Через несколько минут на помощь мужчине подоспели очевидцы. Пожар удалось ликвидировать до приезда огнеборцев.

«Это хорошо, что водитель оказался такой подготовленный и люди не пострадали», — отметил Евгений Теефтелев.

По предварительным данным, очагом возгорания являлся моторный отсек автобуса. Кстати, по словам пассажиров, незадолго до пожара в автобусе сильно пахло горящим маслом.

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