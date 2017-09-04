В Челябинске на ходу горел автобус, переполненный пассажирами

ЧП произошло, 2 сентября в районе пересечения улиц 40-летия Победы и 250-летия Челябинску. Пассажирский автобус, осуществляющий движение по маршруту № 64, воспламенился прямо на ходу. В салоне находило 22 пассажира.

К счастью, никто из участников чрезвычайного происшествия не пострадал. К тушению пожара своевременно приступил водитель. Через несколько минут на помощь мужчине подоспели очевидцы. Пожар удалось ликвидировать до приезда огнеборцев.

«Это хорошо, что водитель оказался такой подготовленный и люди не пострадали», — отметил Евгений Теефтелев.