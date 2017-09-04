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10:41 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирской области спасли 6 людей, терпящих бедствие на воде

Двое из них были дети.

Вчера Сотрудники МЧС спасли шесть человек, терпящих бедствие на воде.

«Пребывание на водоемах всегда связано с риском. Неопытность и водные виды спорта не совместимы. Никогда не выходите на воду без спасательных жилетов. Будьте предельно осторожны и сохраняйте здравый смысл на водоемах», — призвал начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Новосибирской области подполковник внутренней службы Павел Винаков.

По сообщению пресс-центра ГУ МЧС России по Новосибирской области, первый случай произошёл в Бердском заливе: перевернулась байдарка, в воде оказались мужчина и женщина.

Оказалось, что неопытные байдарочники не смогли удержать равновесие на узкой лодке. Им на помощь подоспели сотрудники Бердского поисково-спасательного отряда МЧС и инспекторы ГИМС. Спасатели людей и байдарку к месту проката, помощь медиков им не потребовалась.

Второй случай произошёл на Новосибирском водохранилище — сломался парусник, которым управляла яхтсменка 8-ми лет. Судно потеряло контроль, отплыв от берега на 300 метров от острова Таньвань. Когда рыбаки увидели, что девочке требуется помощь, то они сообщили о случившемся в МЧС. К счастью, рядом патрулировали инспекторы ГИМС. Они пересадили малышку в спасательное судно, а парусник взяли на буксир. Девочка тоже не получила травм.

Третье происшествие случилось в районе шлюза. У моторной резиновой лодки, в которой находилась семья из трёх человек сломался мотор. Судно волной быстро уносило от берега. Малышу, оказавшемуся в водной ловушке, было только 5 лет. Подоспевшие на помощь спасатели пересадили всё семейство на свою лодку, а на женщину и ребенка надели тёплые куртки. После этого их переправили на берег, где стоял припаркованный автомобиль.

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