Пермяк дал взятку банковскому сотруднику ради финансовых махинаций
Директор коммерческой организации признан виновным в совершении преступления «Дача взятки должностному лицу лично, в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий».
Директор коммерческой организации признан виновным в совершении преступления «Дача взятки должностному лицу лично, в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий».
Преступление произошло зимой 2017 года. Пермяк передал сотруднику банка 55 тысяч рублей взамен на совершение незаконных действий. В частности, за перевод банковских карт с тарифа «Базовый» на тариф «Платиновый» в нарушение порядка, установленного нормативными актами. Данные карты директор продавал.
Банковский сотрудник сообщил о взятке в правоохранительные органы. После подозреваемый был задержан на месте преступления.
Суд приговорил мужчину к штрафу в 1,9 млн рублей.