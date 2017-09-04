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10:35 (мск), источник: Новости Перми

Пермяк дал взятку банковскому сотруднику ради финансовых махинаций

Директор коммерческой организации признан виновным в совершении преступления «Дача взятки должностному лицу лично, в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий».

Преступление произошло зимой 2017 года. Пермяк передал сотруднику банка 55 тысяч рублей взамен на совершение незаконных действий. В частности, за перевод банковских карт с тарифа «Базовый» на тариф «Платиновый» в нарушение порядка, установленного нормативными актами. Данные карты директор продавал.

Банковский сотрудник сообщил о взятке в правоохранительные органы. После подозреваемый был задержан на месте преступления.

Суд приговорил мужчину к штрафу в 1,9 млн рублей.

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