Жительница Магнитогорска делала закладки во время прогулок с ребенком
Как установило следствие, почти год женщина совместно с супругом зарабатывала на торговле спайсом.
Как установило следствие, почти год женщина совместно с супругом зарабатывала на торговле спайсом.
Семейная пара из Магнитогорска (Челябинская область) предстанет перед судом за незаконный сбыт наркотических средств, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации
«Женщина, находившаяся в отпуске по уходу за ребенком, во время прогулок раскладывала наркотические средства в различных местах Правобережного района Магнитогорска», — уточнили в надзорном ведомстве.
Задачами супруга были приобретение наркотика или реагента для его изготовления, расфасовка, получение денег от «клиентов».
Общая масса изъятого у обвиняемых наркотика составила более 7 граммов.
Мужчина был заключен под стражу, женщина находится под домашним арестом — на ее попечении двое малолетних детей.
Прокуратурой Ленинского района Магнитогорска супруги обвиняются по двум статьям УК РФ: в покушении на сбыт и незаконном сбыте наркотических средств в значительном и крупном размере группой лиц по предварительному сговору.
Уголовное дело направлено в суд.