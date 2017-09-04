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10:34 (мск), источник: dostup1.ru

Жительница Магнитогорска делала закладки во время прогулок с ребенком

Как установило следствие, почти год женщина совместно с супругом зарабатывала на торговле спайсом.

Семейная пара из Магнитогорска (Челябинская область) предстанет перед судом за незаконный сбыт наркотических средств, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-центра региональной прокуратуры, 30-летние супруги с июня 2016 по март 2017 по предварительному сговору с не установленным следствием лицом, желая заработать, продавали спайс, делая закладки.

«Женщина, находившаяся в отпуске по уходу за ребенком, во время прогулок раскладывала наркотические средства в различных местах Правобережного района Магнитогорска», — уточнили в надзорном ведомстве.

Задачами супруга были приобретение наркотика или реагента для его изготовления, расфасовка, получение денег от «клиентов».

Общая масса изъятого у обвиняемых наркотика составила более 7 граммов.

Мужчина был заключен под стражу, женщина находится под домашним арестом — на ее попечении двое малолетних детей.

Прокуратурой Ленинского района Магнитогорска супруги обвиняются по двум статьям УК РФ: в покушении на сбыт и незаконном сбыте наркотических средств в значительном и крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

Уголовное дело направлено в суд.

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