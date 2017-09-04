Ночной клуб горел в Выксе в выходные
Неизвестный мужчина поджог ночной клуб в Выксе рано утром 2 сентября. Об этом АиФ НН сообщили в
Неизвестный мужчина поджог ночной клуб в Выксе рано утром 2 сентября. Об этом АиФ НН сообщили в
Сообщение о возгорании в одном из ночных кафе Выксы поступило около 5 утра 2 сентября. На место происшествия выехала
Установлено, что неизвестный мужчина открыл входную дверь и бросил горящий предмет. Возгорание было потушено сотрудниками ночного клуба. В результате происшествия никто не пострадал.
На данный момент сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия по установлению лиц, причастных к происшествию.