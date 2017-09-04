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10:45 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Ночной клуб горел в Выксе в выходные

Неизвестный мужчина поджог ночной клуб в Выксе рано утром 2 сентября. Об этом АиФ НН сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Сообщение о возгорании в одном из ночных кафе Выксы поступило около 5 утра 2 сентября. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа.

Установлено, что неизвестный мужчина открыл входную дверь и бросил горящий предмет. Возгорание было потушено сотрудниками ночного клуба. В результате происшествия никто не пострадал.

На данный момент сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия по установлению лиц, причастных к происшествию.

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