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10:56 (мск), источник: Actualitati.md

НАЦ задержал высокопоставленного чиновника

Временно исполняющий обязанности директора Национальной инспекции по пробации Владимир Попа задержан офицерами Национального антикоррупционного центра (НАЦ).

Источник: Actualitati.md

Информацию подтвердила пресс-секретарь НАЦ Анжела Старински.

По словам представителя НАЦ, чиновник был задержан по делу о фальсификации тендеров на закупки электронных браслетов для мониторинга задержанных.

Редакция Actualitati.md продолжает следить за развитием событий.

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