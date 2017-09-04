НАЦ задержал высокопоставленного чиновника
Временно исполняющий обязанности директора Национальной инспекции по пробации Владимир Попа задержан офицерами Национального антикоррупционного центра (НАЦ).
Временно исполняющий обязанности директора Национальной инспекции по пробации Владимир Попа задержан офицерами Национального антикоррупционного центра (НАЦ).
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По словам представителя НАЦ, чиновник был задержан по делу о фальсификации тендеров на закупки электронных браслетов для мониторинга задержанных.
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