В Омске обстреляли приемную Рината Карымова

«В ночь с пятницы на субботу водитель оставил “Газель”. С его слов, подъехала машина, были осуществлены несколько выстрелов, и она сразу же уехала. Выстрелы, скорее всего, были из пневматического оружия. Но он успел заметить, что это была за машина, примерное ее описание у нас есть. Есть также возможные номера машин, которые подъезжали к нашей приемной и следили за ней. Сегодня же мы направим заявление в полицию по этому факту. Я уверен, что это не хулиганство. Полагаю, что была конкретная цель запугать кандидата и его команду. Но эти попытки абсолютно бессмысленны. Это, скорее, какая-то бессильная злоба», — заявил Ринат Карымов в разговоре с корреспондентом «СуперОмска».