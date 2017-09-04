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11:04 (мск), источник: СуперОмск

В Омске обстреляли приемную Рината Карымова

Инцидент с автомобилем «Газель», где располагается мобильная общественная приемная кандидата в депутаты омского горсовета Рината Карымова, случился на минувших выходных.

Неизвестные пробили стекло автомобиля, его пришлось полностью заменить. Утром произошедшее заметил водитель.

Народный юрист общественной организации «Оплот» Ринат Карымов предполагает, что выстрелы были совершены из пневматического оружия. Общественник уверен, что произошедшее не хулиганство, а намеренная провокация. Карымов планирует сообщить об инциденте в полицию.

«В ночь с пятницы на субботу водитель оставил “Газель”. С его слов, подъехала машина, были осуществлены несколько выстрелов, и она сразу же уехала. Выстрелы, скорее всего, были из пневматического оружия. Но он успел заметить, что это была за машина, примерное ее описание у нас есть. Есть также возможные номера машин, которые подъезжали к нашей приемной и следили за ней. Сегодня же мы направим заявление в полицию по этому факту. Я уверен, что это не хулиганство. Полагаю, что была конкретная цель запугать кандидата и его команду. Но эти попытки абсолютно бессмысленны. Это, скорее, какая-то бессильная злоба», — заявил Ринат Карымов в разговоре с корреспондентом «СуперОмска».

Общественник надеется, что полиция ознакомится с записями с камер видеонаблюдения, поскольку вблизи от места происшествия есть магазины и учреждения, где могли быть установлены камеры.

Отметим, что столь дерзкий случай порчи имущества кандидатов за минувшую кампанию по выборам в горсовет произошел впервые. Ранее обстрелам из пентбольной винтовки неоднократно подвергались рекламные материалы участников омских выборов. Также краской был испорчен автомобиль кандидата от ЛДПР.

Отметим, что предвыборные страсти накалились меньше, чем за неделю до единого дня голосования — 10 сентября. Напомним, в этот день омичи выберут своих депутатов в омский горсовет. На 40 мандатов претендуют 364 выдвиженца.

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