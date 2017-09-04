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10:56 (мск), источник: PROUFU.ru

Пропавшую в Уфе 19-летнюю девушку видели на автовокзале

Пропавшую в минувший вторник, 29 сентября, в Башкирии Эльвину Лукманову видели на автовокзале, рассказала ProUfu.ru мама пропавшей.

Источник: Proufu.ru

Эльвина пропала 29 сентября в родной деревне Ишлы. Она села в маршрутку до Уфы, с тех пор родные и близкие Эльвину не видели.

«Нам сказали, что Эльвина была на южном автовокзале. Прохожий заметил девушку, очень похожую на нее и спросил, не она ли Лукманова, которую все ищут. Она ответила, что это она, но после этого сбежала», — рассказывает мама девочки.

«Сказали, она была в черной куртке, остальная одежда тоже под описание подходит. Хочу еще добавить, у нее с собой было три футболки — зеленая, черная и оранжевая. Возможно, она меняет их», — делится женщина.

Между тем, ранее мама Эльвины сообщала, что ее дочь видели в аэропорту: «Обращался к нам очевидец, который видел Эльвину в аэропорту. Сказал, что она приехала туда на 101 автобусе, долго смотрела на самолеты. Еще он сказал, что она была не в той одежде, которая дана в описании. Наверное, она переодевается, чтобы ее не нашли», — сказала тогда мама.

Также, была информация, что девушка, похожая на Эльвину, покупала новую SIM-карту на Центральном рынке. Как она сообщила продавцу — чтобы улететь в Турцию.

Приметы пропавшей: рост 160 см, зеленые глаза, волосы длинные, всегда собирает в хвост, необщительная. Эльвина была одета в короткую черную кожаную куртку, синие джинсы, черные балетки. С собой была белая сумка со всеми документами.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшей, просят сообщить по телефонам: +7 917 794−94−84, +7 927 969−89−19 либо в отделение полиции.

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