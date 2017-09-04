Замдиректора сочинской автошколы «Светофор» обвинили в вымогательстве
Попытка выманить деньги у одной из учениц не удалась.
Попытка выманить деньги у одной из учениц не удалась.
Жительница Сочи в марте 2017-го заключила договор с частной автошколой на сумму 27 тысяч рублей на оказание платных образовательных услуг, чтобы получить права категории «В». Замдиректора автошколы знал, что девушка не прошла промежуточную аттестацию, и предложил передать ему 33 тысячи рублей за успешную сдачу экзамена. Девушка согласилась, но сообщила об этом в следственный комитет. В рамках организованной правоохранителями операции 10 августа девушка встретилась со злоумышленником и передала деньги — взяли его с поличным.
«В настоящее время в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — уточнили в
Сочинские следователи возбудили уголовное дело, обвинив замдиректора автошколы «Светофор» в коммерческом подкупе в значительном размере. Правоохранители продолжают работать над уточнением всех обстоятельств уголовного дела.