Замдиректора сочинской автошколы «Светофор» обвинили в вымогательстве

Жительница Сочи в марте 2017-го заключила договор с частной автошколой на сумму 27 тысяч рублей на оказание платных образовательных услуг, чтобы получить права категории «В». Замдиректора автошколы знал, что девушка не прошла промежуточную аттестацию, и предложил передать ему 33 тысячи рублей за успешную сдачу экзамена. Девушка согласилась, но сообщила об этом в следственный комитет. В рамках организованной правоохранителями операции 10 августа девушка встретилась со злоумышленником и передала деньги — взяли его с поличным.