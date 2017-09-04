Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Армагедон наступает: в Солнечной системе появится второе светило
Су-30СМ ВКС РФ сбил крылатую ракету над Черным морем
«Я против позиции России»: Кадыров о событиях в Мьянме
Ученые обнаружили витамин, который может привести к развитию рака
СМИ: из России могут начать высылать за «нежелательное поведение»
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос»
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
«Порошенко пошел еще дальше» — эксперт о просьбах Киева к США
Новая БМП «Курганец» может сбивать «Джавелины» США
Маленькая грудь стала новым модным трендом
Не дать слабину: чем жертвуют российские спортсменки ради успеха
Догилева с горечью озвучила сумму своей пенсии - СМИ
Фото Ходченковой в купальнике удивили поклонников
Путина удивил отказ фермерши, не давшей ему попить молока
Сотни мусульман вышли на акцию протеста в Москве
Фоторепортажи
18Последствия урагана «Харви» в Техасе
14День знаний в российских школах
11:08 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Замдиректора сочинской автошколы «Светофор» обвинили в вымогательстве

Попытка выманить деньги у одной из учениц не удалась.

Жительница Сочи в марте 2017-го заключила договор с частной автошколой на сумму 27 тысяч рублей на оказание платных образовательных услуг, чтобы получить права категории «В». Замдиректора автошколы знал, что девушка не прошла промежуточную аттестацию, и предложил передать ему 33 тысячи рублей за успешную сдачу экзамена. Девушка согласилась, но сообщила об этом в следственный комитет. В рамках организованной правоохранителями операции 10 августа девушка встретилась со злоумышленником и передала деньги — взяли его с поличным.

«В настоящее время в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — уточнили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Сочинские следователи возбудили уголовное дело, обвинив замдиректора автошколы «Светофор» в коммерческом подкупе в значительном размере. Правоохранители продолжают работать над уточнением всех обстоятельств уголовного дела.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Известный журналист представил доказательства того, что Мишель Обама транссексуал
Оштрафованы организаторы гонки, в которой разбился известный ведущий
Трамп подтвердил готовность применять ядерное оружие против КНДР
Россия выходит на восстановление темпов экономического роста
Ассанж предупредил Трампа о последствиях отмены торговли с КНР
Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы
Совфед предлагает высылать из РФ за «нежелательное поведение»
Актер из «Матильды» опубликовал «письмо Серебренникова»
Мария Шарапова завершила борьбу на US Open
Спорт
Фундамент к Токио-2020: волейболисты РФ стали чемпионами Европы Эта победа стала первой для обновленного состава национальной команды
Авто
Под Нижним Новгородом рабочие проложили дорогу «сквозь» дом (видео) Вернувшиеся с заработков хозяева разрушенного строения немало удивились
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале» В первом выпуске программы «Сегодня вечером» новый ведущий сразится с наставником «Голоса» в рэп-поединке
Недвижимость
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Все больше россиян отказываются от ипотеки
Для жителей частных домов "коммуналка" станет дороже
Банки нашли способ сделать ипотеку доступнее
Леди
В моду вошел стробинг для волос (фото) Почему стробинг уже сейчас можно объявить самым перспективным осенним трендом в окрашивании волос, расскажем в нашей статье. И заодно покажем, как все это выглядит.
Дети
Беременную Светлану Светикову довели до истерики Звезда мюзиклов рассказала о нападках.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь