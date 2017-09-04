Многокилометровая пробка образовалась в Петербурге из-за ДТП
Автомобильная пробка длиной в 7,3 км образовалась в понедельник, 4 сентября, на нескольких участках кольцевой автомобильной дороги (КАД) в
Автомобильная пробка длиной в 7,3 км образовалась в понедельник, 4 сентября, на нескольких участках кольцевой автомобильной дороги (КАД) в
Как сообщает «Санкт-Петербург.ру», проезд по внешнему кольцу затруднен от Колтушского шоссе до Шафировского проспекта. По словам очевидцев, причиной затора стало ДТП с участием «Газели» и «ВАЗа». Информации о пострадавших нет.
Кроме того, отмечается, что движение затруднено на внутренней стороне магистрали от Мурманского шоссе до виадука над железной дорогой, включая Обуховский мост. Длина пробки составляет около 7,7 км.