Губернатор Калифорнии объявил режим ЧС из-за лесных пожаров

Источник: AP 2017

Режим ЧС на уровне штата должен облегчить поступление федеральной помощи. Мэр Гарсетти назвал пожар, охвативший 4000 га горных лесов к северу от центра города, крупнейшим в истории штата.

В воскресенье власти Лос-Анджелеса распорядились провести эвакуацию более 700 домов в северо-западной части города.

«Распространение огня сложно спрогнозировать из-за сильных порывов ветра, мы не можем гарантировать безопасность во всех районах, которые находятся под угрозой», — заявила тогда местная пожарная служба. В настоящее время порывистый ветер ослабел, прошли небольшие дожди. Восстановлено движение по перекрывавшемуся из-за пожаров ключевому шоссе 210.