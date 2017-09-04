Губернатор Калифорнии объявил режим ЧС из-за лесных пожаров
Губернатор Калифорнии Джерри Браун объявил режим чрезвычайной ситуации в штате после запроса мэра
Губернатор Калифорнии Джерри Браун объявил режим чрезвычайной ситуации в штате после запроса мэра
Режим ЧС на уровне штата должен облегчить поступление федеральной помощи. Мэр Гарсетти назвал пожар, охвативший 4000 га горных лесов к северу от центра города, крупнейшим в истории штата.
В воскресенье власти
«Распространение огня сложно спрогнозировать
В настоящее время огнем уничтожено уже более 8 кв. км на подступах к