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11:06 (мск), источник: Ведомости

Губернатор Калифорнии объявил режим ЧС из-за лесных пожаров

Губернатор Калифорнии Джерри Браун объявил режим чрезвычайной ситуации в штате после запроса мэра Лос-Анджелеса Эрика Гарсетти, сообщила LA Times.

Источник: AP 2017

Режим ЧС на уровне штата должен облегчить поступление федеральной помощи. Мэр Гарсетти назвал пожар, охвативший 4000 га горных лесов к северу от центра города, крупнейшим в истории штата.

В воскресенье власти Лос-Анджелеса распорядились провести эвакуацию более 700 домов в северо-западной части города.

«Распространение огня сложно спрогнозировать из-за сильных порывов ветра, мы не можем гарантировать безопасность во всех районах, которые находятся под угрозой», — заявила тогда местная пожарная служба. В настоящее время порывистый ветер ослабел, прошли небольшие дожди. Восстановлено движение по перекрывавшемуся из-за пожаров ключевому шоссе 210.

В настоящее время огнем уничтожено уже более 8 кв. км на подступах к Лос-Анджелесу. На севере Тихоокеанского побережья США огонь подбирается к реликтовой роще секвойи в Йосемитском национальном парке, сообщает FoxNews.

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