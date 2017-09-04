Мужчина погиб после прыжка в гигантский костер на фестивале Burning Man

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Отмечается, что мужчина силой прорвался через два кордона охраны и запрыгнул в горящий арт-объект. Пожарные попытались вытащить его из костра, но им помешали падающие части инсталляции. Сотрудникам фестиваля пришлось ждать, пока конструкция не рухнет, чтобы достать Митчелла.

Пострадавший был доставлен на вертолете в ближайшую больницу, где врачи констатировали его смерть. Медики заявили, что в крови Митчелла не было следов алкоголя. Результаты теста на наличие наркотических веществ в организме погибшего еще не готовы.