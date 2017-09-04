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11:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Мужчина погиб после прыжка в гигантский костер на фестивале Burning Man

Американец Аарон Джоэл Митчелл скончался после того, как прыгнул в горящую деревянную скульптуру человека на фестивале Burning Man в штате Невада. Об этом в понедельник, 4 сентября, сообщает CNN.

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Отмечается, что мужчина силой прорвался через два кордона охраны и запрыгнул в горящий арт-объект. Пожарные попытались вытащить его из костра, но им помешали падающие части инсталляции. Сотрудникам фестиваля пришлось ждать, пока конструкция не рухнет, чтобы достать Митчелла.

Пострадавший был доставлен на вертолете в ближайшую больницу, где врачи констатировали его смерть. Медики заявили, что в крови Митчелла не было следов алкоголя. Результаты теста на наличие наркотических веществ в организме погибшего еще не готовы.

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Фестиваль Burning Man — восьмидневное мероприятие, которое стартует ежегодно в последний понедельник августа в пустыне Блэк-Рок, штат Невада. На территории фестиваля устанавливаются разнообразные произведения современного искусства, а на закрытии скульптуры, как правило, сжигаются их создателями. Символ фестиваля — гигантская деревянная статуя человека, которая также сжигается по окончании мероприятия.

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