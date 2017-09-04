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11:37 (мск), источник: ЕАН

Кинотеатр «Космос» после пожара. ФОТО с места ЧП

Пострадавший от пожара екатеринбургский кинотеатра «Космос» по-прежнему частично оцеплен, возле здания — большое скопление силовиков, причем не только сотрудников полиции, но и военных и сотрудников МЧС.

Военные убирают останки автомобиля. На место выехали сотрудники пожарной и Следственного комитета. Их автотранспорт припаркован рядом. Стражи порядка никого не пускают за оцепление, а жителей пускают в обход здания.

На месте порядка 20 правоохранителей, по периметру выставлены бойцы в касках и с автоматами.

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«Оцепление будет снято не скоро. После особого распоряжения», — получаю краткий ответ от одного из сотрудников. Прохожие снимают здание на камеры мобильных телефонов.

«Я не местный, живу неподалеку в гостинице. Когда приезжаю к вам, всегда хожу в “Космос”. Собирался пойти и сегодня. Видимо, теперь не удастся», — сетует в разговоре с ЕАН один из них.

Активно обсуждают ЧП жители окрестных домов — на улице Никонова, окна которых выходят на «Космос». Одна женщина слышала ночью звон бьющегося стекла и видела клубы дыма.

«Я обычно ложусь рано. А тут мне не давали спать коты. В районе 06:00 я услышала сильный звон стекол и увидела клубы дыма из окна. Но не стала выходить и легла спать. Мне кажется, что произошедшее — это не теракт, а бандитская месть. Сами же знаете, чья вотчина ККТ “Космос”», — делится екатеринбурженка.

Еще одна жительница рекомендует опросить барда Александра Новикова. «У Новикова вот окна как раз выходят на “Космос”», — уверяет она.

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Напомним, ранним утром 39-летний житель Ирбита врезался в здание на УАЗ с баллонами с газом и бочкой горючего в салоне. В результате пожара пострадали пять человек.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества путем поджога. Мотивы водителя выясняются.

Правоохранители просят откликнуться очевидцев ЧП.

«Следственное управление также обращается к гражданам, которые стали очевидцами преступления, кому что-либо может быть известно относительно данного инцидента, с просьбой сообщить имеющуюся информацию по следующим телефонам в Екатеринбурге: 8 (343) 297−71−61 (дежурный по следственному управлению СКР по Свердловской области) и 8 (343) 358−71−61 (телефон ГУ МВД РФ по Свердловской области). Конфиденциальность гарантируется», — призывают силовики. [photos]

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