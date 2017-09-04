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11:15 (мск), источник: СуперОмск

В поле под Омском перевернулся трактор — водитель погиб

Авария со смертельным исходом произошла на проселочной дороге в пяти километрах от деревни Сягаевка Горьковского района Омской области.

По данным омской Госавтоинспекции, вечером в минувшее воскресенье, 3 августа, 58-летний водитель трактора МТЗ, двигаясь по проселочной дороге в сторону деревни Казаковка, съехал на поле, где трактор перевернулся. От полученных травм мужчина скончался на месте еще до приезда врачей.

По факту аварии проводится проверка.

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