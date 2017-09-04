В поле под Омском перевернулся трактор — водитель погиб
Авария со смертельным исходом произошла на проселочной дороге в пяти километрах от деревни Сягаевка Горьковского района Омской области.
Авария со смертельным исходом произошла на проселочной дороге в пяти километрах от деревни Сягаевка Горьковского района Омской области.
По данным омской Госавтоинспекции, вечером в минувшее воскресенье, 3 августа, 58-летний водитель трактора МТЗ, двигаясь по проселочной дороге в сторону деревни Казаковка, съехал на поле, где трактор перевернулся. От полученных травм мужчина скончался на месте еще до приезда врачей.
По факту аварии проводится проверка.