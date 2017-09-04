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11:09 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии семье шестилетней девочки, пострадавшей от схода снега, выплатят 250 тысяч рублей

Пострадавшая получила несколько переломов.

В марте 2016 года в Стерлитамаке на шестилетнюю девочку обрушилась ледяная глыба с крыши дома по улице Суворова. Пострадавшего ребенка госпитализировали в одну из городских больниц: девочка получила несколько переломов.

-Причиной произошедшего стала ненадлежащая очистка кровли трехэтажного здания, — сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. — Также мать девочки обратилась в суд с иском о выплате денежной компенсации.

Суд взыскал с обслуживающей организации 250 тысяч рублей, а виновным признали начальника ЖЭУ: мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно.

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