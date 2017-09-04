В Башкирии семье шестилетней девочки, пострадавшей от схода снега, выплатят 250 тысяч рублей
Пострадавшая получила несколько переломов.
Пострадавшая получила несколько переломов.
В марте 2016 года в Стерлитамаке на шестилетнюю девочку обрушилась ледяная глыба с крыши дома по улице Суворова. Пострадавшего ребенка госпитализировали в одну из городских больниц: девочка получила несколько переломов.
-Причиной произошедшего стала ненадлежащая очистка кровли трехэтажного здания, — сообщили в
Суд взыскал с обслуживающей организации 250 тысяч рублей, а виновным признали начальника ЖЭУ: мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно.