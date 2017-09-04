Пожар в Судаке: едва не погиб мужчина

Одновременно с этим была проведена разведка помещения, в результате которой стало известно, что в доме есть пострадавшие. На пожаре был спасен мужчина 1973 года рождения, которого огнеборцы эвакуировали из опасной зоны. С травмами различной степени тяжести пострадавший был передан сотрудникам скорой медицинской помощи, после чего он был доставлен в ГБУЗ РК «Судакская городская больница», для дальнейшей госпитализации, — сообщает пресс-служба МЧС России по РК.