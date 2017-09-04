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11:08 (мск), источник: КрымPress

Пожар в Судаке: едва не погиб мужчина

Пожар в Судаке произошёл в воскресенье ближе к вечеру. В одноэтажной пристройке к частному жилому дому по улице Сосновый бор. По прибытию на место происшествия личный состав оперативно приступил к тушению огня.

Одновременно с этим была проведена разведка помещения, в результате которой стало известно, что в доме есть пострадавшие. На пожаре был спасен мужчина 1973 года рождения, которого огнеборцы эвакуировали из опасной зоны. С травмами различной степени тяжести пострадавший был передан сотрудникам скорой медицинской помощи, после чего он был доставлен в ГБУЗ РК «Судакская городская больница», для дальнейшей госпитализации, — сообщает пресс-служба МЧС России по РК.

Пожар, площадь которого составила 12 м. кв., был полностью ликвидирован в 18.14 час. Причину пожара выясняют эксперты.

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