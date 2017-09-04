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13:49 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Под Воронежем автомобиль Audi насмерть сбил пешехода

Личность погибшего устанавливается.

Источник: РИА "Воронеж"

Автомобиль Audi под управлением 27-летнего воронежца наехал на пешехода на трассе М4 «Дон» в Рамонском районе в воскресенье, 3 сентября. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в районной Единой дежурно-диспетчерской службе.

ЧП случилось у поворота на деревню Медовка в 20:00. Спасатели уточнили, что мужчина шел по обочине, когда его сбил автомобиль.

Личность погибшего устанавливается. Полицейские выясняют обстоятельства ДТП.

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