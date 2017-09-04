Под Воронежем автомобиль Audi насмерть сбил пешехода
Личность погибшего устанавливается.
Личность погибшего устанавливается.
Автомобиль Audi под управлением 27-летнего воронежца наехал на пешехода на трассе М4 «Дон» в Рамонском районе в воскресенье, 3 сентября. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в районной Единой
ЧП случилось у поворота на деревню Медовка в 20:00. Спасатели уточнили, что мужчина шел по обочине, когда его сбил автомобиль.
Личность погибшего устанавливается. Полицейские выясняют обстоятельства ДТП.