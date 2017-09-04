Под Воронежем автомобиль Audi насмерть сбил пешехода

Автомобиль Audi под управлением 27-летнего воронежца наехал на пешехода на трассе М4 «Дон» в Рамонском районе в воскресенье, 3 сентября. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в районной Единой дежурно-диспетчерской службе.