В атаке на ККТ «Космос» в Екатеринбурге обвинен житель Ирбита Денис Мурашов

Официального подтверждения того, что это именно он, пока нет, однако многие факторы указывают именно на Мурашова.

Судя по профилю в «Одноклассниках», Денис Мурашов является примерным семьянином и глубоко верующим, за его плечами служба в армии. ЕАН публикует подборку фото с его страницы.

Напомним, что сегодня около 06:00 во входную группу «Космоса» врезался УАЗ, в котором была бочка с горючим. После этого и машина, и здание загорелись. Площадь пожара составила 30 кв. м. Никто из посторонних не пострадал. Когда на место прибыли представители экстренных служб, в машине никого не было. Подозреваемый — мужчина 1978 года рождения, состоящий на учете в психдиспансере.

<div id="vk_post_-14297077_408173"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?146"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-14297077_408173", -14297077, 408173, 'VIc3ODcGaVXZXLBZ-J5xwoeab4a2')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.