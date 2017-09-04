В атаке на ККТ «Космос» в Екатеринбурге обвинен житель Ирбита Денис Мурашов
В совершении тарана ККТ «Космос» сегодня утром, вероятно, виновен 39-летний ирбитчанин Денис Мурашов.
В совершении тарана ККТ «Космос» сегодня утром, вероятно, виновен 39-летний ирбитчанин Денис Мурашов.
Официального подтверждения того, что это именно он, пока нет, однако многие факторы указывают именно на Мурашова.
Судя по профилю в «Одноклассниках», Денис Мурашов является примерным семьянином и глубоко верующим, за его плечами служба в армии. ЕАН публикует подборку фото с его страницы.
Напомним, что сегодня около 06:00 во входную группу «Космоса» врезался УАЗ, в котором была бочка с горючим. После этого и машина, и здание загорелись. Площадь пожара составила 30 кв. м. Никто из посторонних не пострадал. Когда на место прибыли представители экстренных служб, в машине никого не было. Подозреваемый — мужчина 1978 года рождения, состоящий на учете в психдиспансере.
Как уточнили в областном ГУ МВД, он сам обратился за медицинской помощью после того, как скрылся с места происшествия.