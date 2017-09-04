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11:40 (мск), источник: ЕАН

В атаке на ККТ «Космос» в Екатеринбурге обвинен житель Ирбита Денис Мурашов

В совершении тарана ККТ «Космос» сегодня утром, вероятно, виновен 39-летний ирбитчанин Денис Мурашов.

Официального подтверждения того, что это именно он, пока нет, однако многие факторы указывают именно на Мурашова.

Судя по профилю в «Одноклассниках», Денис Мурашов является примерным семьянином и глубоко верующим, за его плечами служба в армии. ЕАН публикует подборку фото с его страницы.

Напомним, что сегодня около 06:00 во входную группу «Космоса» врезался УАЗ, в котором была бочка с горючим. После этого и машина, и здание загорелись. Площадь пожара составила 30 кв. м. Никто из посторонних не пострадал. Когда на место прибыли представители экстренных служб, в машине никого не было. Подозреваемый — мужчина 1978 года рождения, состоящий на учете в психдиспансере.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как уточнили в областном ГУ МВД, он сам обратился за медицинской помощью после того, как скрылся с места происшествия.

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