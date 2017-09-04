С началом учебного года в Новосибирске активизировались мошенники-риелторы

Источник: Вести - Новосибирск

Это одно из многочисленных городских агентств недвижимости. Консультант предлагает, кажется, сказочные условия: квартира с прекрасной обстановкой, возле метро, недорого. Но, вот только посмотреть ее потенциальному арендатору так сразу не получится. Сначала нужно заплатить 6 тысяч. За эти деньги клиент получает номер хозяина. Правда, несуществующего.

Светлана Чипизубова, студентка: «Все номера, которые были на листочке, они либо не существовали, либо брали трубки и говорили, что они уже как год сдали эту квартиру. Это были мои последние деньги, которые я заработала во время учебы. Сейчас у меня очень большие финансовые проблемы из-за этого».

Квартиру студентка нашла. Пришлось заплатить снова, но уже другому риэлтору. А вот у Александра желание арендовать жилье пропало. Оставлять дело просто так не собирается.

Александр Мальшаков, житель Новосибирска: «Когда я появлялся у них в офисе, сталкивался с такими же людьми как я, тоже обманутыми, тоже они писали заявление на возврат, также ругались с менеджерами».

В самой компании комментировать ситуацию отказались, а от вопросов пострадавших ушли. И очень быстро.

Павел Яровой, адвокат: «Конечно, это нарушение закона. Наступает либо гражданская правовая ответственность, в виде взыскания денежных средств. Взыскание штрафа за нарушение прав потребителя, если деньги своевременно не возвращены. И возмещение морального вреда. Но, если эта деятельность носит систематический характер, то она может быть квалифицирована и по уголовной статье».