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11:43 (мск), источник: Вести - Новосибирск

С началом учебного года в Новосибирске активизировались мошенники-риелторы

Легкая нажива на доверчивых. С началом учебного года у студентов рынок аренды жилья заметно оживился. Активизировались и мошенники. На уловки недобросовестных риелторов попадают тысячи людей. О том, как на них не попасться. И что делать, если вы все-таки стали жертвой обмана.

Источник: Вести - Новосибирск

Это одно из многочисленных городских агентств недвижимости. Консультант предлагает, кажется, сказочные условия: квартира с прекрасной обстановкой, возле метро, недорого. Но, вот только посмотреть ее потенциальному арендатору так сразу не получится. Сначала нужно заплатить 6 тысяч. За эти деньги клиент получает номер хозяина. Правда, несуществующего.

Светлана Чипизубова, студентка: «Все номера, которые были на листочке, они либо не существовали, либо брали трубки и говорили, что они уже как год сдали эту квартиру. Это были мои последние деньги, которые я заработала во время учебы. Сейчас у меня очень большие финансовые проблемы из-за этого».

Квартиру студентка нашла. Пришлось заплатить снова, но уже другому риэлтору. А вот у Александра желание арендовать жилье пропало. Оставлять дело просто так не собирается.

Александр Мальшаков, житель Новосибирска: «Когда я появлялся у них в офисе, сталкивался с такими же людьми как я, тоже обманутыми, тоже они писали заявление на возврат, также ругались с менеджерами».

В самой компании комментировать ситуацию отказались, а от вопросов пострадавших ушли. И очень быстро.

Павел Яровой, адвокат: «Конечно, это нарушение закона. Наступает либо гражданская правовая ответственность, в виде взыскания денежных средств. Взыскание штрафа за нарушение прав потребителя, если деньги своевременно не возвращены. И возмещение морального вреда. Но, если эта деятельность носит систематический характер, то она может быть квалифицирована и по уголовной статье».

Евгения Шевень, корреспондент: «Условия этого договора ущемляют права потребителей, по сравнению с тем, как они определены законом. Поэтому этот документ можно считать недействительным. Некоторые уже вернули свои деньги. Для этого достаточно обратиться в суд и дождаться решения, которое будет, несомненно, в вашу пользу».

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