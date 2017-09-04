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11:48 (мск), источник: Интерфакс

Бывший сотрудник полиции в Челябинской области задержан за смертельное ДТП в пьяном виде

Челябинск. 4 сентября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Следственный отдел Нязепетровского района СУ СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело по факту ДТП, в котором бывший сотрудник полиции сбил насмерть велосипедистку и скрылся с места происшествия.

Представитель следственного отдела сообщил агентству «Интерфакс-Урал» в понедельник, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по региону уточнили, что ДТП произошло вечером в субботу на 86 км дороги Касли-Красноуфимск.

«Пострадавшая в ДТП женщина получила травмы несовместимые с жизнью», — сообщили агентству в пресс-службе полиции.

Личность виновника аварии установлена, ранее он проходил службу в органах внутренних дел. В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения.

По сообщениям местных СМИ, у погибшей женщины осталось четверо несовершеннолетних детей. Виновник аварии находился в состоянии опьянения, после аварии он бросил автомобиль в лесу и скрылся.

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