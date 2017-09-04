Бывший сотрудник полиции в Челябинской области задержан за смертельное ДТП в пьяном виде
Челябинск. 4 сентября.
Челябинск. 4 сентября.
Представитель следственного отдела сообщил агентству «Интерфакс-Урал» в понедельник, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
В свою очередь в
«Пострадавшая в ДТП женщина получила травмы несовместимые с жизнью», — сообщили агентству в
Личность виновника аварии установлена, ранее он проходил службу в органах внутренних дел. В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения.
По сообщениям местных СМИ, у погибшей женщины осталось четверо несовершеннолетних детей. Виновник аварии находился в состоянии опьянения, после аварии он бросил автомобиль в лесу и скрылся.