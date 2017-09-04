В деле омского предпринимателя Мацелевича определили потерпевшего
Национальное объединение строителей признано потерпевшим в деле Первой гильдии строителей предпринимателя Станислава Мацелевича.
Национальное объединение строителей признано потерпевшим в деле Первой гильдии строителей предпринимателя Станислава Мацелевича.
Потерпевшей стороной в деле Первой гильдии строителей предпринимателя Станислава Мацелевича признано Национальное объединение строителей. Следствием возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
«На основании статей 42 и 44 УПК РФ 19 августа 2017 года НОСТРОЙ признан следственными органами Омской области по указанному делу потерпевшим и гражданским истцом на сумму 997 644 586 рублей 33 копейки», — говорится в заявлении Национального объединения строителей.
Как ранее сообщал «СуперОмск», Национальное объединение строителей настаивает на том, что ему должны быть переведены средства саморегулируемой организации Мацелевича. Затем деньги перейдут в новую СРО, которую выбрали строители. Первая гильдия строителей объединяла более 700 строительных компаний.
В ее компенсационный фонд вносились средства членов организации в виде взносов. Деньги находились на счетах в двух банках, связанных со Станиславом Мацелевичем. Сейчас предпринимателя обвиняют в создании преступного сообщества и незаконной банковской деятельности.
Ассоциация «Национальное объединение строителей» — крупнейшее объединение саморегулируемых организаций в строительной сфере, в которое входят 266 СРО, функционирующих во всех регионах России.