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12:05 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Кубанские пенсионеры обвиняются в экстремизме

На скамье подсудимых вместе с ними окажется их 58-летний соучастник.

Уголовное дело об экстремизме рассмотрят в суде. На скамье подсудимых окажутся трое жителей Староминского района. Мужчины 58, 66 и 76 лет. Они обвиняются в участии в экстремистской организации «Духовно-Родовая Держава Русь», которая в апреле 2011 года решением Московского областного суда была запрещена в России.

«Будучи осужденным в 2015 году за совершение аналогичного преступления, пенсионер продолжил незаконную деятельность. 16 мая 2016 года он вместе с единомышленниками прибыл в отдел судебных приставов, где, представившись участниками данной организации, отказались от уплаты штрафа 66-летним мужчиной, убеждая сотрудников ФССП в правильности своих суждений. Кроме того, обвиняемые проводили беседы с судебными приставами-исполнителями в целях пропаганды деятельности запрещенного объединения и вербовки новых участников», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Все трое злоумышленников отправятся на скамью подсудимых. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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