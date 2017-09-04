Кубанские пенсионеры обвиняются в экстремизме
На скамье подсудимых вместе с ними окажется их 58-летний соучастник.
На скамье подсудимых вместе с ними окажется их 58-летний соучастник.
Уголовное дело об экстремизме рассмотрят в суде. На скамье подсудимых окажутся трое жителей Староминского района. Мужчины 58, 66 и 76 лет. Они обвиняются в участии в экстремистской организации «Духовно-Родовая Держава Русь», которая в апреле 2011 года решением Московского областного суда была запрещена в России.
«Будучи осужденным в 2015 году за совершение аналогичного преступления, пенсионер продолжил незаконную деятельность. 16 мая 2016 года он вместе с единомышленниками прибыл в отдел судебных приставов, где, представившись участниками данной организации, отказались от уплаты штрафа 66-летним мужчиной, убеждая сотрудников ФССП в правильности своих суждений. Кроме того, обвиняемые проводили беседы с судебными
Все трое злоумышленников отправятся на скамью подсудимых. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.