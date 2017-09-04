На мамоновской трассе микроавтобус вылетел в кювет
На мамоновской трассе в кювет вылетел микроавтобус марки «Мерседес». Об этом в понедельник сообщают участники сообщества калининградских автомобилистов «ВКонтакте».
На мамоновской трассе в кювет вылетел микроавтобус марки «Мерседес». Об этом в понедельник сообщают участники сообщества калининградских автомобилистов «ВКонтакте».
Авария произошла недалеко от поселка Шоссейное. Сведений о других участниках аварии или пострадавших нет.
Микроавтобус получил технические повреждения.