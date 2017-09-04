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15:38 (мск), источник: Новый Калининград

На мамоновской трассе микроавтобус вылетел в кювет

На мамоновской трассе в кювет вылетел микроавтобус марки «Мерседес». Об этом в понедельник сообщают участники сообщества калининградских автомобилистов «ВКонтакте».

Авария произошла недалеко от поселка Шоссейное. Сведений о других участниках аварии или пострадавших нет.

Микроавтобус получил технические повреждения.

Во время загрузки произошла ошибка.
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