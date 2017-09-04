Пять бань сгорело в Нижегородской области 3 сентября
Пять бань сгорело в Нижегородской области 3 сентября 2017 года. Об этом сообщает
Пять бань сгорело в Нижегородской области 3 сентября 2017 года. Об этом сообщает
Согласно информации, за минувшие сутки в Нижегородской области произошло пять «печных» пожаров в банях. В 00:01 поступило сообщение о пожаре в бане на ул. Украинской в р.п. Виля в Выксунском городском округе. Площадь пожара составила 20 кв. метров. Причиной возгорания стало неправильное устройство и неисправность печи и дымохода.
Аналогичный пожар
В 05:35 поступило сообщение о пожаре в бане в с. Суроватиха Дальнеконстантиновского района. Баня обгорела на площади 17,5 кв. метров.
Ещё два подобных пожара произошло в деревне Чуркино Городецкого района и деревне Кеславль Бутурлинского района.
Во всех случаях никто не пострадал.