Журавлёв: Все признаки теракта в Екатеринбурге налицо

В связи с произошедшим в Екатеринбурге депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») настаивает на создании Общественных контртеррористических советов (ОКС).

«Необходимо создать Общественные контртеррористические советы (ОКС) с серьёзными полномочиями, которые бы взаимодействовали с местными властями и чиновниками, держали бы их в нужном тонусе», — считает парламентарий.

При этом, указал он, одними из важных функций таких ОКС должны быть оперативное и правдивое информирование населения, а также «полевая» профилактическая работа.

В Екатеринбурге автомобиль, нагруженный газовыми баллонами, протаранил двери кинотеатра, водитель поджег машину и скрылся.

Депутат обратил внимание на то, что «местные власти медлят признавать случившееся терактом, хотя все классические признаки налицо».

«Чего ждут — официального признания со стороны ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? Ну так оно наверняка будет. Но чем позже теракт будет признан терактом, тем позже начнется полноценное расследование», — пишет Журавлёв в соцсети.

По мнению парламентария, чиновникам пора признать, что против России развязана террористическая война.

«Чиновники должны это открыто констатировать и действовать соответственно. Когда представители власти занимают позицию страуса с головой в песке, это увеличивает уровень общественной опасности», — уверен он.