Журавлёв: Все признаки теракта в Екатеринбурге налицо
В кинотеатр «Космос» в Екатеринбурге въехал «УАЗ», груженный газовыми баллонами.
В кинотеатр «Космос» в Екатеринбурге въехал «УАЗ», груженный газовыми баллонами.
В связи с произошедшим в Екатеринбурге депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») настаивает на создании Общественных контртеррористических советов (ОКС).
«Необходимо создать Общественные контртеррористические советы (ОКС) с серьёзными полномочиями, которые бы взаимодействовали с местными властями и чиновниками, держали бы их в нужном тонусе», — считает парламентарий.
При этом, указал он, одними из важных функций таких ОКС должны быть оперативное и правдивое информирование населения, а также «полевая» профилактическая работа.
В Екатеринбурге автомобиль, нагруженный газовыми баллонами, протаранил двери кинотеатра, водитель поджег машину и скрылся.
Депутат обратил внимание на то, что «местные власти медлят признавать случившееся терактом, хотя все классические признаки налицо».
«Чего ждут — официального признания со стороны ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? Ну так оно наверняка будет. Но чем позже теракт будет признан терактом, тем позже начнется полноценное расследование», — пишет Журавлёв в соцсети.
По мнению парламентария, чиновникам пора признать, что против России развязана террористическая война.
«Чиновники должны это открыто констатировать и действовать соответственно. Когда представители власти занимают позицию страуса с головой в песке, это увеличивает уровень общественной опасности», — уверен он.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, груженный газовыми баллонами УАЗ-452 врезался в здание киноконцертного зала «Космос» в Екатеринбурге. Водитель въехал по ступеням, взял на таран стеклянную стену фойе, а затем вышел и поджег находящиеся в кузове бочки с горючим и газовые баллоны.