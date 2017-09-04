Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Титановая месть: РФ планирует удар по промышленности США - Салин
Су-30СМ ВКС РФ сбил крылатую ракету над Черным морем
ПФР ответил на появившиеся данные о надбавке к пенсии
Одиннадцать секунд стоили жизни молодому блогеру (видео)
В Грозном тысячи людей вышли на митинг после заявления Кадырова
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос»
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
«Порошенко пошел еще дальше» — эксперт о просьбах Киева к США
Новая БМП «Курганец» может сбивать «Джавелины» США
«Вы перешли все возможные черты»: глава СБУ обратился к главе ФСБ
Кадыров назвал условие отказа поддерживать Россию
Догилева с горечью озвучила сумму своей пенсии - СМИ
Фото Ходченковой в купальнике удивили поклонников
Путина удивил отказ фермерши, не давшей ему попить молока
Сотни мусульман вышли на акцию протеста в Москве
Фоторепортажи
10Акупунктура для собак и кошек
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
12:00 (мск), источник: ИА REGNUM

Журавлёв: Все признаки теракта в Екатеринбурге налицо

В кинотеатр «Космос» в Екатеринбурге въехал «УАЗ», груженный газовыми баллонами.

В связи с произошедшим в Екатеринбурге депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») настаивает на создании Общественных контртеррористических советов (ОКС).

«Необходимо создать Общественные контртеррористические советы (ОКС) с серьёзными полномочиями, которые бы взаимодействовали с местными властями и чиновниками, держали бы их в нужном тонусе», — считает парламентарий.

При этом, указал он, одними из важных функций таких ОКС должны быть оперативное и правдивое информирование населения, а также «полевая» профилактическая работа.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Екатеринбурге автомобиль, нагруженный газовыми баллонами, протаранил двери кинотеатра, водитель поджег машину и скрылся.

Депутат обратил внимание на то, что «местные власти медлят признавать случившееся терактом, хотя все классические признаки налицо».

«Чего ждут — официального признания со стороны ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? Ну так оно наверняка будет. Но чем позже теракт будет признан терактом, тем позже начнется полноценное расследование», — пишет Журавлёв в соцсети.

По мнению парламентария, чиновникам пора признать, что против России развязана террористическая война.

«Чиновники должны это открыто констатировать и действовать соответственно. Когда представители власти занимают позицию страуса с головой в песке, это увеличивает уровень общественной опасности», — уверен он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, груженный газовыми баллонами УАЗ-452 врезался в здание киноконцертного зала «Космос» в Екатеринбурге. Водитель въехал по ступеням, взял на таран стеклянную стену фойе, а затем вышел и поджег находящиеся в кузове бочки с горючим и газовые баллоны.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Мэрия Москвы пасует?
Рябков назвал «хулиганством» действия США в отношении России
Россия выходит на восстановление темпов экономического роста
Ассанж предупредил Трампа о последствиях отмены торговли с КНР
Жириновский предложил сменить главу МИД
Совфед предлагает высылать из РФ за «нежелательное поведение»
Герцог и герцогиня Кембриджские ждут третьего ребенка
Тренер Уильямс: Не стоит помогать Шараповой вернуться на вершину
Спорт
Фундамент к Токио-2020: волейболисты РФ стали чемпионами Европы Эта победа стала первой для обновленного состава национальной команды
Авто
Под Нижним Новгородом рабочие проложили дорогу «сквозь» дом (видео) Вернувшиеся с заработков хозяева разрушенного строения немало удивились
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
71-летний Микеле Плачидо объявил об уходе из кино Итальянский актер и режиссер, исполнитель роли комиссара Каттани объявил о завершении карьеры
Недвижимость
10 способов декорировать пустую стену
Скидки на новостройки достигли рекордной отметки
Рынок жилья Подмосковья находится на грани
Выбираем ванну: акрил, камень или чугун
Леди
В моду вошел стробинг для волос (фото) Почему стробинг уже сейчас можно объявить самым перспективным осенним трендом в окрашивании волос, расскажем в нашей статье. И заодно покажем, как все это выглядит.
Дети
5 завтраков для школьников за 5 минут Всем известно, что завтрак – основа здорового питания. Пропускать его нельзя. Особенно – школьникам, ведь от утренней «подзарядки» зависит и успеваемость. Но как быть, если в реальности на его приготовление остается только пять минут, а бутерброды – не лучший вариант? Делимся идеаями вкусных и полезных завтраков за пять минут.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь