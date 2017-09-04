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12:10 (мск), источник: Om1.ru

В Омске двое мужчин возили металлолом в краденой коляске для близнецов

Странных «папаш с коляской» задержали этой ночью в Нефтяниках росгвардейцы.

В ночь на 4 сентября, около полуночи, группа задержания вневедомственной охраны увидела на улице Энтузиастов подозрительную картину. Возле жилого дома шагали двое мужчин, один из которых катил двухместную детскую коляску. Приглядевшись, росгвардейцы заметили: вместо детей в новой и дорогой коляске лежит пакет.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчин. Оказалось, что они везли в коляске металлолом. Откуда у них взялся малышовый транспорт, омичи объяснить так и не смогли. Когда их допрашивали по отдельности, каждый из них рассказал собственную версию.

Как сообщает управление Росгвардии по Омской области, задержанных передали в полицию по подозрению в краже. Полицейские проверяют, не причастны ли они к краже коляски для двойни из подъезда дома на Нефтезаводской.

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