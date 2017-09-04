В Москве нашли мертвой упавшую с большой высоты омичку
В столичном районе Кузьминки найдено тело мертвой омички.
В столичном районе Кузьминки найдено тело мертвой омички.
Возле жилого дома в Москве в районе Кузьминки было найдено тело мертвой женщины, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на собственные источники.
Нашедшие труп прохожие сообщили, что тело лежит в районе дома № 41 по улице Юных Ленинцев. Погибшей оказалась женщина 1982 года рождения, приехавшая в столицу из Омска. На ее теле обнаружены травмы, характерные для падения с большой высоты. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники Следственного комитета.