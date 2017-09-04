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12:14 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Полиция назвала предварительную причину аварии с 34 машинами в Воронежской области

Силовики озвучили причину массовой аварии, в которой пострадали пять человек, среди них — пятилетняя девочка.

Источник: РИА "Новости"

По предварительным данным, у фуры Freightliner отказали тормоза. Водитель не справился с управлением и врезался в легковушки, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области в понедельник, 4 сентября.

Авария произошла на 631 км трассы М4 «Дон» около 15:00 в воскресенье, 3 сентября. Водитель грузовика, 35-летний житель Краснодарского края, превысил скорость движения и врезался в легковушку. Сгорели фура и три легковых машины. Травмы получили пять человек: пятилетняя жительница Рязани, 52-летний житель Тульской области и его 38-летняя жена, 57-летний житель Твери и его 54-летняя супруга. Пострадавших госпитализировали.

Полиция начала проверку по факту аварии. В зависимости от степени вреда здоровью пострадавших будут решать, возбуждать ли уголовное дело.

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