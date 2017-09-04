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12:35 (мск), источник: Zakon.kz

Инцидент у «Абу-Даби Плаза»: у индийской стороны претензий нет

Индийская сторона не имеет претензий к действиям казахстанских властей и ожидает итогов расследования инцидента, произошедшего с рабочими у «Абу-Даби Плаза».

Источник: Zakon.kz

Об этом сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, сообщает Zakon.kz.

«С индийской стороны никаких претензий относительно хода расследования или каких-то действий казахстанских властей выражено не было. Индийская сторона ожидает окончательных итогов расследования и на данный момент полностью удовлетворена ходом рассмотрения этого инцидента», — заявил он, отвечая журналистам на соответствующий вопрос в кулуарах совместного заседания палат парламента.

По слова главы МИД, в настоящее время идёт расследование этого инцидента и вся необходимая информация была предоставлена соответствующими нашими министерствами, ведомствами и органами расследования.

«Я считаю, что, прежде всего, необходимо ориентироваться на эти официальные сведения. Что касается урегулирования нахождения на территории нашей страны иностранной рабочей силы, по этому поводу тоже есть законодательная база, нормы и правила. В этой связи, я думаю, по итогам расследования, а расследование касается не только самого инцидента, но и соблюдения правил пребывания иностранной рабочей силы. Если какие-то факты будут выявлены, конечно же, будут приняты необходимые меры», — подчеркнул К. Абдрахманов.

Он также отметил, что по дипломатическим каналам налажена тесная связь с посольством Индии, аккредитованным в РК.

«Что касается правил пребывания и урегулированию ситуации с пребыванием и использованием иностранной рабочей силы, надо обращаться к соответствующим нашим министерствам и ведомствам. Могу вас заверить, что этот вопрос находится на контроле особом не только в связи с данным инцидентом, но и в целом эта сфера деятельности у нас достаточно хорошо урегулирована законодательством», — заключил он.

2 сентября около 21 часа между сотрудниками охранной компании и иностранными рабочими- гражданами Индии произошел бытовой конфликт на контрольно-пропускном пункте строительной площадки «Абу-Даби Плаза». В драке участвовало около 30 человек, восемь человек из них были доставлены в полицию. По данным Минздрава, в настоящее время остаются госпитализированы два человека: казахстанец и гражданин Индии.

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